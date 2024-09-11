Партизаны обнаружили системы ПВО россиян, прикрывающие север Крыма
Украинские партизаны установили местоположение российских систем ПВО на севере Крыма и передали координаты ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты движения провели разведку и обнаружили точное местоположение комплексов противовоздушной обороны, которые прикрывают полуостров с северной стороны.
В частности, партизаны зафиксировали позицию развертывания установки ПЗУ 9А84 из состава зенитно-ракетной системы С-300В в районе Чонгарского моста.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Отмечается, что подробная информация и данные о позиции развертывания систем ПВО, зенитных установок и систем радиолокации были зафиксированы и переданы Силам обороны Украины.
"Эти данные позволят эффективнее планировать удары по критически важным объектам оккупационного режима, ослабляя оборону и приближая освобождение Крыма", - отмечается в сообщении.
Ситуация в оккупированном Крыму
Воздушные силы ВСУ регулярно наносят удары по военным объектам, системам ПВО и складам вооружений захватчиков во временно оккупированном Крыму, чтобы нарушить логистику и сорвать ракетные удары по украинским объектам.
Так, минувшей ночью в поселке Октябрьское прогремели взрывы. Захватчики подняли в воздух авиацию и сообщили об атаке ударными дронами со стороны Украины.
Ранее партизаны собрали новые данные о военной базе РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
Тем временем на Крымском мосту началось разрушение конструкций из-за ударов ВСУ.
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