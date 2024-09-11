ВСУ ликвидировали россиян-операторов дронов на Покровском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

После точных ударов позиции россиян были уничтожены, в результате поражения вспыхнул пожар.

Воины на Покровском направлении атаковали вражеский экипаж беспилотных систем. Также украинские защитники обнаружили и ударили по складу с боекомплектом россиян и двух автомобилях того же экипажа операторов дронов РФ.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск остается самой горячей точкой фронта. На этом направлении в течение нескольких месяцев идут тяжелые бои. Россияне доходят до окраин города. В связи с этим жителей призывают срочно эвакуироваться.

За минувшие сутки на Покровском направлении произошло 32 атаки врага. Также тяжелая ситуация на Кураховском направлении, там за сутки отражены 29 атак россиян.

Украинские защитники на протяжении последних суток уничтожили 1140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 628 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации на Покровском направлении и хватит ли России сил - в материале РБК-Украина.

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