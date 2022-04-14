Крейсер "Москва" горить, Росія погрожує новими атаками, Єрмак закликав не зволікати з евакуацією у двох областях: новини за 13 квітня

Збройні сили завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру, Москва загрожує атакувати об'єкти в Україні через "удари по РФ", Єрмак закликав не зволікати з евакуацією на Донбасі. Докладніше про те, що сталося у середу, 13 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних сил України ракетного крейсеру "Москва", що входить до складу Чорноморського флоту РФ.

В окупованому Мелітополі у період з 20 березня по 12 квітня невідомі патріоти вбивають окупантів. Зокрема, їм вже вдалося знищити 70 росіян, серед яких і кадирівці.

В обложеному Маріуполі морська піхота здійснила прорив і об'єдналася з полком "Азов". Таким чином, вдалося зміцнити район оборони.

У Харкові 13 квітня під час обстрілів російськими окупантами Немишлянського району загинули троє мирних мешканців. Ще четверо отримали поранення.

В середу, 13 квітня, мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки. Вони бомбардували населені пункти Харківської області.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані військових загону мобільного спеціального призначення управління Росгвардії м. Нижній Новгород. Вони вчиняли геноцид проти українського народу.

Затримання Медведчука: подробиці

Служба безпеки України затримала особистого охоронця Віктора Медведчука. Він розповів, де переховувався кум Путіна.

Водночас голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про зрив спецоперації російської ФСБ з вивезення лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відреагував на затримання Медведчука. Він не тільки перейшов до погроз українській владі, але опустився до прямих образ.

Дружина Медведчука Оксана Марченко об'явилася і записала вимогу до Володимира Зеленського.

"Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою": Єрмак закликав не зволікати з евакуацією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав мешканців Луганської та Донецької областей не зволікати та якнайшвидше евакуюватися. Оскільки битва з Росією за ці території буде важкою.

"Людям з Луганської та Донецької областей сьогодні справді потрібно евакуюватися. Підтримую Голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який закликає українців сідати в автобуси для евакуації та їхати у більш безпечні регіони", - написав Єрмак в своєму Telegram. Він наголосив, потрібно чітко розуміти, що Росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах.

Німецька коаліція погодила поставки важких озброєнь для України

Правляча коаліція в Німеччині погодила поставки важких озброєнь для України. Раніше найбільша політична сила - Соціал-демократична партія - стримано оцінювала можливість таких поставок.

Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні. Зокрема у Києві

Міністерство оборони Росії погрожує відповісти на удари по російській території. Там заявили, що атакують військові об'єкти України, включаючи ті, які знаходяться в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ росЗМІ.

"Ми бачимо спроби диверсій та ударів українських сил по об'єктах на території РФ. Якщо такі атаки продовжуватимуться, то удари завдаватимуться російськими військовими по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від яких російська армія поки що утримується", - заявив представник міністерства.

Артилерія, бронетехніка і вертольоти: Байден оголосив про нову допомогу Україні

Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.