ЗСУ збили два російських літаки, які атакували Харківську область, - голова ОДА
Сьогодні, 13 квітня мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки. Вони бомбардували населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України підтвердили, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей збили російський літак. Він летів зі сторони Донбасу.
Додамо, також ЗСУ збили російський літак в Луганській області. Повітряну ціль вразили 11 квітня.
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