Артилерія, бронетехніка і вертольоти: Байден оголосив про нову допомогу Україні
Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.
"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн доларів", - цитує пресслужба Байдена.
За його словами, новий пакет військової допомоги буде містити в собі багато з уже наданих США високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який Росія може почати на сході України.
Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.
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За даними джерел Politico, США не планували включати гелікоптери до нового пакету військової допомоги Україні. У ході телефонної розмови Зеленський попросив Байдена про це і він погодився.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про сьогоднішню телефонну розмову з Байденом. Глава держави заявив, що обговорювалася нова військова допомога Україні від США.
Зазначимо, сьогодні ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.
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