Під час обстрілів одного з районів Харкова загинули троє людей, четверо поранені
У Харкові 13 квітня під час обстрілів російськими окупантами Немишлянського району загинули троє мирних мешканців. Ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка Суспільному.
За його словами в результаті дій російської армії загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Постраждали четверо осіб, наймолодшому з них 17 років, а найстаршому - 75.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені будинок та автомобіль.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові окупанти протягом дня масовано обстрілювали різні райони міста. Жителів закликали залишатися в укриттях.
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