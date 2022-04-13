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Під час обстрілів одного з районів Харкова загинули троє людей, четверо поранені

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Харків, Середа 13 квітня 2022 18:11
Під час обстрілів одного з районів Харкова загинули троє людей, четверо поранені Фото: у Харкові через обстріли загинули троє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові 13 квітня під час обстрілів російськими окупантами Немишлянського району загинули троє мирних мешканців. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка Суспільному.

За його словами в результаті дій російської армії загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Постраждали четверо осіб, наймолодшому з них 17 років, а найстаршому - 75.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені будинок та автомобіль.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові окупанти протягом дня масовано обстрілювали різні райони міста. Жителів закликали залишатися в укриттях.

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