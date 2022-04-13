Затримання Медведчука: у Росії перейшли до погроз українській владі

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відреагував на затримання депутата Ради від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука. Він не тільки перейшов до погроз українській владі, але опустився до прямих образ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Медведєва.

Медведєв дозволив собі назвати представників української влади" виродками", які, на його думку, нібито хочуть вибити свідчення з Медведчука. Потім, додає експрезидент, швидко і справедливо засудити його, а потім обміняти на полонених громадян України. "Цим діячам варто уважно озиратися по сторонах і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися серед обмінюваних осіб", - переходить до погроз Медведєв.