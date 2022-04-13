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Затримання Медведчука: у Росії перейшли до погроз українській владі

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Москва, Середа 13 квітня 2022 13:25
Затримання Медведчука: у Росії перейшли до погроз українській владі
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відреагував на затримання депутата Ради від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука. Він не тільки перейшов до погроз українській владі, але опустився до прямих образ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Медведєва.

Медведєв дозволив собі назвати представників української влади" виродками", які, на його думку, нібито хочуть вибити свідчення з Медведчука. Потім, додає експрезидент, швидко і справедливо засудити його, а потім обміняти на полонених громадян України.

"Цим діячам варто уважно озиратися по сторонах і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися серед обмінюваних осіб", - переходить до погроз Медведєв.

Нагадаємо, про затримання Медведчука співробітниками СБУ стало відомо пізно ввечері 12 квітня. В офісі президента України зазначили, що депутата затримали не в Київ.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медвечука на українців, які перебувають у російському полоні.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчук підозрюється у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". Перебуваючи під домашнім арештом він втік і 48 діб переховувався на території України.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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