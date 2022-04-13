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Арестович: морська піхота прорвалася та об'єдналася з "Азовом" в Маріуполі

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Маріуполь, Середа 13 квітня 2022 10:30
Арестович: морська піхота прорвалася та об'єдналася з "Азовом" в Маріуполі Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

В обложеному Маріуполі морська піхота здійснила прорив і об'єдналася з полком "Азов". Таким чином, вдалося зміцнити район оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід", - зазначив він.

За його словами, в результаті "Азов" отримав істотне підкріплення, бригада морської піхоти уникла розгрому, а об'єднані захисники Маріуполя серйозно зміцнили свій район оборони.

"Загалом, система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", - додав Арестович.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, за час бойових дій за Маріуполь могли загинути до 22 тисяч мирних жителів.

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