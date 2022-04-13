ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні. Зокрема у Києві

Новость на русском →
Москва, Середа 13 квітня 2022 20:17
Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні. Зокрема у Києві Фото: Росія погрожує вдарити по військових об'єктах України у відповідь на атаки своєї території (wikipedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Росії погрожує відповісти на удари по російській території. Там заявили, що атакують військові об'єкти України, включаючи ті, які знаходяться в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ росЗМІ.

Відзначається, що збройні сили РФ завдадуть ударів по військових об'єктах в Україні. Серед іншого у міноборони пригрозили атакувати центри ухвалення рішень у Києві.

Окупанти додали, що ці удари будуть нанесені в тому випадку, якщо не припиняться спроби атак російської території.

"Ми бачимо спроби диверсій та ударів українських сил по об'єктах на території РФ. Якщо такі атаки продовжуватимуться, то удари завдаватимуться російськими військовими по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від яких російська армія поки що утримується", - заявив представник міністерства.

Нагадаємо, сьогодні у Росії заявив про обстріл з українського боку прикордонного поста у Курській області.

Війна Росії проти України триває 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії