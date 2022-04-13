"Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою": Єрмак закликав не зволікати з евакуацією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав мешканців Луганської та Донецької областей не зволікати та якнайшвидше евакуюватися. Оскільки битва з Росією за ці території буде важкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"Людям з Луганської та Донецької областей сьогодні справді потрібно евакуюватися. Підтримую Голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який закликає українців сідати в автобуси для евакуації та їхати у більш безпечні регіони", - написав Єрмак.

Він наголосив, потрібно чітко розуміти, що Росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах.

"Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит. Битва за Донецьку та Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей та полегшити ЗСУ роботу по ворогу. Не зволікайте, влада робить все для евакуації. Все буде Україна", - закликав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні голова Луганської ОДА Сергій Гайдай закликав мешканців регіону "евакуюватися, поки є така можливість" і назвав місця збору.

Разом з тим УЗ призначила на сьогодні ряд евакуаційних поїздів зі сходу України.

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