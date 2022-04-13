ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 20:30
Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна Віктор Медведчук (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України затримала особистого охоронця Віктора Медведчука. Він розповів, де переховувався кум Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Охоронець представився як Андрій Валерійович Таран. Він розповів усі подробиці втечі Медведчука з України.

"23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича два виїзди навколо нашого об'єкта по вулиці Медвинській для присипляння пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об'єктом", - сказав він.

Однак, втретє вони вже виїхали вже з будинку разом з Медведчуком. Зокрема, спустившись униз по вулиці Монтажників вони пересіли в іншу машину, в якій був незнайомий чоловік, на ім'я Богдан.

"Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11-в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привізши з собою кухаря", - додав він.

За словами охоронця, до його обов'язків входила охорона будинку, і самого Медведчука.

"Тут мені була роказана "легенда" - що цей будинок орендує сімейна пара з Італії, на ім'я Сандро та Свєта", - сказав він.

За словами охоронця, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Як випливає зі свідчень Тарана, весь час Медведчук перебував у Києві, до моменту, коли була спроба остаточної втечі.

Охоронець сказав, що Медведчук повідомив, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Меведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.

Також Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Окрім того, Медведчука чекало 2 машини, політик сів в одну з них і попрощався словами "дякую, чекайте на подальші вказівки".

Раніше ми повідомляли, що Віктора Медведчука затримано.

Також ми писали, що Медведчука затримали в Київській області, його супроводжували українські правоохоронці.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук Служба безпеки України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії