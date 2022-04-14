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Крейсер "Москва" горит, Россия угрожает новыми атаками, Ермак призвал не медлить с эвакуацией в двух областях: новости за 13 апреля

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру, Москва угрожает атаковать объекты в Украине из-за "ударов по РФ", Ермак призвал не медлить с эвакуацией на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

  • Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.
  • В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают оккупантов. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы.
  • В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.
  • В Харькове 13 апреля во время обстрелов российскими оккупантами Немышлянского района погибли трое мирных жителей. Еще четверо получили ранения.
  • В среду, 13 апреля, мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета. Они бомбардировали населенные пункты Харьковской области.
  • Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные военных отряда мобильного специального назначения Управления Росгвардии г. Нижний Новгород. Они совершали геноцид против украинского народа.

Задержание Медведчука: подробности

Служба безопасности Украины задержала личного охранника Виктора Медведчука. Он рассказал, где скрывался кум Путина.

В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о срыве спецоперации российской ФСБ по вывозу лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но опустился до прямых оскорблений.

Жена Медведчука Оксана Марченко объявилась и записала требование к Владимиру Зеленскому.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой": Ермак призвал не медлить с эвакуацией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы", - заявил Ермак в Telegram. Он подчеркнул, нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам.

Немецкая коалиция согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины

Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок.

Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине. В частности в Киеве

Министерство обороны России угрожает ответить на удары по российской территории. Там заявили, что атакуют военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ росСМИ.

"Мы видим попытки диверсий и ударов украинских сил по объектам на территории РФ. Если такие атаки будут продолжаться, то удары будут наноситься российскими военными по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от которых российская армия пока воздерживается", - заявил представитель министерства.

Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

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