Крейсер "Москва" горит, Россия угрожает новыми атаками, Ермак призвал не медлить с эвакуацией в двух областях: новости за 13 апреля

Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру, Москва угрожает атаковать объекты в Украине из-за "ударов по РФ", Ермак призвал не медлить с эвакуацией на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 апреля - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Задержание Медведчука: подробности
Служба безопасности Украины задержала личного охранника Виктора Медведчука. Он рассказал, где скрывался кум Путина.
В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о срыве спецоперации российской ФСБ по вывозу лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но опустился до прямых оскорблений.
Жена Медведчука Оксана Марченко объявилась и записала требование к Владимиру Зеленскому.
"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой": Ермак призвал не медлить с эвакуацией
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой.
"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы", - заявил Ермак в Telegram. Он подчеркнул, нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам.
Немецкая коалиция согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины
Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок.
Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине. В частности в Киеве
Министерство обороны России угрожает ответить на удары по российской территории. Там заявили, что атакуют военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ росСМИ.
"Мы видим попытки диверсий и ударов украинских сил по объектам на территории РФ. Если такие атаки будут продолжаться, то удары будут наноситься российскими военными по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от которых российская армия пока воздерживается", - заявил представитель министерства.
Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.
Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.