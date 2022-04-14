Крейсер "Москва" горит, Россия угрожает новыми атаками, Ермак призвал не медлить с эвакуацией в двух областях: новости за 13 апреля

Вооруженные силы нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру, Москва угрожает атаковать объекты в Украине из-за "ударов по РФ", Ермак призвал не медлить с эвакуацией на Донбассе. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают оккупантов. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы.

В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.

В Харькове 13 апреля во время обстрелов российскими оккупантами Немышлянского района погибли трое мирных жителей. Еще четверо получили ранения.

В среду, 13 апреля, мобильные подразделения Вооруженных сил сбили два российских самолета. Они бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные военных отряда мобильного специального назначения Управления Росгвардии г. Нижний Новгород. Они совершали геноцид против украинского народа.

Задержание Медведчука: подробности

Служба безопасности Украины задержала личного охранника Виктора Медведчука. Он рассказал, где скрывался кум Путина.

В то же время глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о срыве спецоперации российской ФСБ по вывозу лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но опустился до прямых оскорблений.

Жена Медведчука Оксана Марченко объявилась и записала требование к Владимиру Зеленскому.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой": Ермак призвал не медлить с эвакуацией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы", - заявил Ермак в Telegram. Он подчеркнул, нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам.

Немецкая коалиция согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины

Правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины. Ранее самая крупная политическая сила - Социал-демократическая партия - сдержанно оценивала возможность таких поставок.

Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине. В частности в Киеве

Министерство обороны России угрожает ответить на удары по российской территории. Там заявили, что атакуют военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ росСМИ.

"Мы видим попытки диверсий и ударов украинских сил по объектам на территории РФ. Если такие атаки будут продолжаться, то удары будут наноситься российскими военными по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от которых российская армия пока воздерживается", - заявил представитель министерства.

Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.