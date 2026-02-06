ua en ru
Главная » Новости » Политика

В Кремле "мутят воду" перед переговорами с Украиной в США

Россия, Пятница 06 февраля 2026 20:28
В Кремле "мутят воду" перед переговорами с Украиной в США Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует нового раунда переговоров в США по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Переговоры по урегулированию ситуации в Украине в США не планируются, и эта тема не обсуждалась", - сказал Песков.

В то же время представитель Кремля сообщил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине скоро состоится, однако точная дата пока отсутствует.

При этом Владимир Зеленский сегодня сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и уже идет подготовка к следующим трехсторонним встречам. Он также анонсировал разговор с европейскими партнерами, который состоится завтра.

"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия - председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, и также переговоров", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В четверг, 5 февраля, Владимир Зеленский сделал заявление относительно следующего раунда трехсторонних переговоров с США и страной-агрессором.

"Из того, что можно уже сказать - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сообщил он.

Зеленский также отметил, что Украина "готова ко всем рабочим форматам", которые "помогут приблизить мир и сделать его надежным и длительным". Он добавил, что страну-агрессора необходимо "лишить аппетита воевать дальше".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, второй этап трехсторонних консультаций с участием Украины, США и России состоялся 4-5 февраля в ОАЭ. Переговоры проходили в формате рабочих групп, которые работали по пять часов ежедневно.

Во время встречи, в частности, обсуждались механизмы введения режима прекращения огня, о чем сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ключевым результатом встречи стало соглашение об обмене пленными - всего 314 человек, по 157 с каждой стороны. Владимир Зеленский охарактеризовал достижение как весомое. Уже 5 февраля 157 украинских воинов вернулись на Родину.

Подробнее о последних трехсторонних переговорах между Украиной, США и РФ - в материале РБК-Украина.

