Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились

ОАЭ, Четверг 05 февраля 2026 14:08
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились Фото: украинская делегация на втором раунде переговоров в Абу-Даби (mofa.gov.ae)
Автор: Валерий Ульяненко

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам рассказала пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян.

Читайте также: Украина и РФ договорились об обмене 314 пленными

Сегодня, 5 февраля, в Абу-Даби продолжается второй день трехсторонней встречи США, Украины и России.

Ранее секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что состоятся трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, в среду, 4 февраля, в Абу-Даби начался очередной раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ. Обсуждение продолжалось около пяти часов.

По словам Рустема Умерова, после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

Предыдущие переговоры в ОАЭ состоялись 23-24 января. Украина, РФ и США провели первую трехстороннюю встречу, при этом стороны публично не раскрывали результаты договоренностей.

Источники РБК-Украина рассказали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

Однако территориальный вопрос, который является ключевым, пока так и не был решен: РФ стоит на своем - выводу войск с Донбасса, но Киев не уступает.

Напомним, недавно во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым.

По словам аналитиков из Института изучения войны, территориальные и политические требования страны-агрессора значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе, которые публично озвучиваются для западной аудитории.

