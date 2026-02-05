Обмен пленными и новый ультиматум РФ: чем завершились переговоры в Абу-Даби
Второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершился. Консультации длились 4 и 5 февраля - каждый день стороны работали почти по 5 часов.
РБК-Украина рассказывает о главных итогах двухдневной встречи трех сторон в ОАЭ и чего удалось достичь.
Главное:
- Второй раунд переговоров Украина-США-РФ в Абу-Даби длился два дня.
- Стороны работали почти по 5 часов ежедневно.
- Три страны договорились, что следующая встреча состоится в ближайшее время.
- США заявили о договоренности по обмену 314 пленными.
- Зеленский подтвердил договоренность по обмену и назвал это значительным результатом.
- Сегодня домой вернулись из плена РФ 157 украинцев.
- РФ через свои медиа продвигает новое требование "признать Донбасс" российским всеми странами. Зеленский это отвергает.
- Песков заявил, что Москва продолжит войну, пока Украина не примет "нужных решений".
Кто участвовал в переговорах
Переговорный процесс проходил в формате трехсторонних консультаций, работы в группах и дальнейшей синхронизации позиций.
Украинскую делегацию представляли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров (возглавляет делегацию);
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;
- заместитель главы ОП Сергей Кислица;
- начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов;
- советник Офиса президента Александр Бевз;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США участие в переговорах приняли:
- посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер;
- министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл;
- американский генерал Алекс Гринкевич.
Российская сторона была представлена на высоком военном уровне. Ее возглавляет начальник ГРУ Игорь Костюков.
Что заявили стороны
США
Посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что сегодня на переговорах стороны договорились:
- Об обмене 314 пленных между Украиной и РФ.
- Обсуждения будут продолжаться и в ближайшие недели "ожидается дальнейший прогресс".
Украина:
- Буданов в комментарии РБК-Украина назвал переговоры конструктивными и поблагодарил США и ОАЭ за посредничество.
- Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби "говорили обо всем" и информация является "очень сенситивной". Украинская команда приедет и расскажет президенту детали. Тогда он прокоммуницирует это со СМИ.
- Договоренность по обмену пленными является "значительным результатом".
- Киев отмечает, что партнеры должны быть готовы обеспечить Украине реальные гарантии безопасности, а также усиливать давление на агрессора.
- Украина настаивает - никаких "вознаграждений" России быть не должно, иначе Москва впоследствии может сорвать любые договоренности.
Россия:
- Прокремлевские медиа сообщили, что РФ якобы выдвинула новое требование в рамках "большого договора" - "признание Донбасса" российским всеми странами мира. (Зеленский отвергает это. Он заявил, что это ничего не даст и точно не все страны будут такие документы о "признании" подписывать).
- Уже давно официально Москва продолжает продвигать и старую позицию: вывод Сил обороны Украины со всего Донбасса, а также с территорий Запорожской и Херсонской областей, включая районы, которые РФ даже не контролирует.
- Кремль требует от Киева "принятия нужных решений", очевидно намекая на ультиматумы по территориям.
- Тем временем переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев заявил о "позитивном движении" в переговорах и снова обвинил Европу в том, что она "препятствует процессу".
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием представителей Украины, США и России.
Стороны обсуждали в частности вопросы энергетики, в частности удалось достичь так называемого "энергетического перемирия". Впрочем, оно не продлилось и недели.
Россия сорвала инициативу, устроив массированный удар баллистикой по украинским ТЭС и ТЭЦ, из-за чего более 1000 домов остались без отопления в условиях морозов.
Президент Владимир Зеленский назвал это нарушением объявленной паузы и заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов.
Но Трамп утверждает, что Путин якобы "сдержал слово". По его словам, пауза длилась "с воскресенья до воскресенья - и это много".
Подробно о результатах первого раунда переговоров в Абу-Даби - РБК-Украина писало в отдельном материале.