Обмен пленными и новый ультиматум РФ: чем завершились переговоры в Абу-Даби

Второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершился. Консультации длились 4 и 5 февраля - каждый день стороны работали почти по 5 часов.

РБК-Украина рассказывает о главных итогах двухдневной встречи трех сторон в ОАЭ и чего удалось достичь.

Посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что сегодня на переговорах стороны договорились:

Российская сторона была представлена на высоком военном уровне. Ее возглавляет начальник ГРУ Игорь Костюков .

Со стороны США участие в переговорах приняли:

Переговорный процесс проходил в формате трехсторонних консультаций, работы в группах и дальнейшей синхронизации позиций.

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием представителей Украины, США и России.

Стороны обсуждали в частности вопросы энергетики, в частности удалось достичь так называемого "энергетического перемирия". Впрочем, оно не продлилось и недели.

Россия сорвала инициативу, устроив массированный удар баллистикой по украинским ТЭС и ТЭЦ, из-за чего более 1000 домов остались без отопления в условиях морозов.

Президент Владимир Зеленский назвал это нарушением объявленной паузы и заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов.

Но Трамп утверждает, что Путин якобы "сдержал слово". По его словам, пауза длилась "с воскресенья до воскресенья - и это много".

Подробно о результатах первого раунда переговоров в Абу-Даби - РБК-Украина писало в отдельном материале.