У Кремлі "каламутять воду" перед переговорами з Україною в США
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі не планує нового раунду переговорів у США щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Читайте також: "Є просування". РБК-Україна дізналось нові деталі переговорів в Абу-Дабі
"Переговори щодо врегулювання ситуації в Україні в США не плануються, і ця тема не обговорювалася", - сказав Пєсков.
Водночас речник Кремля повідомив, що наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні скоро відбудуться, проте точна дата наразі відсутня.
При цьому Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що українська делегація повертається додому, і вже триває підготовка до наступних тристоронніх зустрічей. Він також анонсував розмову з європейськими партнерами, яка відбудеться завтра.
"І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія - голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин", - наголосив Зеленський.
Що передувало
У четвер, 5 лютого, Володимир Зеленський зробив заяву щодо наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та країною-агресоркою.
"З того, що можна вже сказати - найближчим часом плануються наступні зустрічі. Ймовірно, в Америці", - повідомив він.
Зеленський також зазначив, що Україна "готова до всіх робочих форматів", які "допоможуть наблизити мир і зробити його надійним і тривалим". Він додав, що країну-агресорку необхідно "позбавити апетиту воювати далі".
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, другий етап тристоронніх консультацій за участю України, США та Росії відбувся 4-5 лютого в ОАЕ. Перемовини проходили у форматі робочих груп, які працювали по п’ять годин щодня.
Під час зустрічі, зокрема, обговорювали механізми запровадження режиму припинення вогню, про що повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.
Ключовим результатом зустрічі стала угода про обмін полоненими - загалом 314 осіб, по 157 з кожної сторони. Володимир Зеленський охарактеризував досягнення як вагоме. Вже 5 лютого 157 українських воїнів повернулися на Батьківщину.
Детальніше про останні тристоронні переговори між Україною, США та РФ - в матеріалі РБК-Україна.