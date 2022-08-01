Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) заявили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місії KFOR.
"НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес", - йдеться в заяві.
У KFOR також заявили, що в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.
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