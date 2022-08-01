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Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову

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Понеділок 01 серпня 2022 00:44
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову Фото: місія НАТО в Косого готова втрутитися в конфлікт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) заявили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місії KFOR.

"НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес", - йдеться в заяві.

У KFOR також заявили, що в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

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