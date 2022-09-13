ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нове загострення? Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 00:50
Нове загострення? Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах Фото: Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

В азербайджанському оборонному відомстві зазначили, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

Нагадаємо, 3 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що перемовини з Вірменією рухаються у бік врегулювання конфлікту. Протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения Азербайджан
NEWS
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян