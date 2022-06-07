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Туреччина закликала Грецію вивести війська з Егейських островів. Може оскаржити їх статус

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Анкара, Вівторок 07 червня 2022 20:06
Туреччина закликала Грецію вивести війська з Егейських островів. Може оскаржити їх статус Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss MSC)
Автор: Ілона Свиридова

Турецька сторона знову вимагає від Греції вивести війська з Егейських островів. В іншому випадку загрожує оскаржити грецький суверенітет над ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, Греція нарощує військову присутність на Егейських островах в порушення Лозаннського договору 1923 року і Паризького договору 1947 року.

"Угоди є, але Греція їх порушує. Якщо Греція не припинить це порушення, на обговорення буде винесено питання про суверенітет островів", - зазначив він.

При цьому Греція вважає, що Туреччина навмисно невірно витлумачила договори. І Афіни мають повне право на захист після ворожих дій Анкари, включаючи давню загрозу війни.

У чому суть спору

Статус грецьких островів в Егейському морі регулюється Лозаннським договором 1923 року про протоки, Договором Монтре 1936 року, а також Паризьким мирним договором 1947 року - щодо острова Додеканес.

Примітно, що турецький уряд в 1936 році відповідно до Договору Монтре визнав право Греції на мілітаризацію островів Лемнос і Самофракія. Лозаннський договір дозволяє перебування грецьких військ на Лесбосі, Хіосі, Самосі та Ікарії, набраних з місцевих жителів, і сил поліції.

Демілітаризація острова Додеканес була нав'язана втручанням Радянського Союзу, але втратила всякий сенс після вступу Греції і Туреччини до НАТО.

Нагадаємо, раніше грецький МЗС скаржився на те, що Туреччина погрожує війною через суверенітет Егейських островів.

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Турция Греція Эгейское море
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