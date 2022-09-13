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Загострення між Азербайджаном і Вірменією: Пашинян поскаржився Путіну

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Вівторок 13 вересня 2022 02:25
Загострення між Азербайджаном і Вірменією: Пашинян поскаржився Путіну Фото: Пашинян провів розмову з Путіним на тлі загострення між Азербайджаном і Вірменією (facebook.com/tv360)
Автор: Олег Васьків

На тлі загострення на кордоні з Азербайджаном прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Армения".

Глава вірменського уряду скаржився та говорив про "провокаційні, агресивні" дій збройних сил Азербайджану, які "супроводжувалися обстрілами з артилерійської та великокаліберної вогнепальної зброї".

На цьому Пашинян не зупинився та зробив заяву про "важливість адекватної реакції міжнародного співтовариства". Наприкінці розмови сторони домовилися бути на зв'язку щодо загострення на кордоні.

Опісля прем'єр-міністр Вірменії зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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