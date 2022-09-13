Ердоган висловився про загострення між Азербайджаном і Вірменією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився щодо конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, який загострився сьогодні вночі. Він наголосив, що примирення має відбутися тільки на основі територіальної цілісності Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання odatv4.

"Мир між Баку та Єреваном може бути досягнутий тільки на основі територіальної цілісності Азербайджану. Вірменія повинна поважати його територіальну цілісність", - заявив Ердоган.

Загострення між Вірменією і Азербайджаном

Нагадаємо, сьогодні загострився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Сторони заявляють про загиблих внаслідок обстрілів та звинувачують один одного в ескалації. Єреван вже звернувся до Росії та Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та ООН з вимогою вжити заходів.

Тим часом Азербайджан відкинув версію того, що нібито вторгся на територію Вірменії і звинуватив її в нагнітанні ситуації на кордоні в останні тижні та підкреслив, що не вів обстріли по цивільним обєктам, як про це каже Єреван.

Згодом МЗС РФ повідомило сьогодні вранці, що перебуває у "тісному контакті з Баку та Єреваном" та нібито було досягнуто домовленості щодо припинення вогню від сьогодні з 09:00.

В українському МЗС відреагували на ситуацію та закликали своїх громадян утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

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