Говоріть про майбутнє Сербії. Вучич заявив, що визнання Косово не буде

Президент Сербії Олександр Вучич виключає визнання Косово і закликає говорити про майбутнє країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вучича в Instagram .

Президент Сербії провів зустріч зі спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною та іншими регіональними питаннями Західних Балкан Мирославом Лайчаком, а також радниками із зовнішньої політики і політики безпеки Франції та Німеччини - Еммануелем Бонном і Єнсом Плетнером.

Вучич зазначив, що представники ЄС, Німеччини та Франції завжди готові до компромісних рішень.