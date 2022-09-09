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Говоріть про майбутнє Сербії. Вучич заявив, що визнання Косово не буде

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П'ятниця 09 вересня 2022 20:11
Говоріть про майбутнє Сербії. Вучич заявив, що визнання Косово не буде Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Сербії Олександр Вучич виключає визнання Косово і закликає говорити про майбутнє країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вучича в Instagram.

Президент Сербії провів зустріч зі спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною та іншими регіональними питаннями Західних Балкан Мирославом Лайчаком, а також радниками із зовнішньої політики і політики безпеки Франції та Німеччини - Еммануелем Бонном і Єнсом Плетнером.

Вучич зазначив, що представники ЄС, Німеччини та Франції завжди готові до компромісних рішень.

"Говоріть про майбутнє Сербії, і визнання Косово не буде!"- написав Вучич.

Нагадаємо, 27 серпня Сербія і Косово змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд.

При цьому Сербія була готова піти на поступки владі Косово, але вимагала гарантій від ЄС.

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