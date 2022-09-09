Говоріть про майбутнє Сербії. Вучич заявив, що визнання Косово не буде
Президент Сербії Олександр Вучич виключає визнання Косово і закликає говорити про майбутнє країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вучича в Instagram.
Президент Сербії провів зустріч зі спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною та іншими регіональними питаннями Західних Балкан Мирославом Лайчаком, а також радниками із зовнішньої політики і політики безпеки Франції та Німеччини - Еммануелем Бонном і Єнсом Плетнером.
Вучич зазначив, що представники ЄС, Німеччини та Франції завжди готові до компромісних рішень.
"Говоріть про майбутнє Сербії, і визнання Косово не буде!"- написав Вучич.
Нагадаємо, 27 серпня Сербія і Косово змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд.
При цьому Сербія була готова піти на поступки владі Косово, але вимагала гарантій від ЄС.
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