Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту на кордоні: офіційна заява

В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації на кордоні. Там стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану .

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується", - зазначили у відомстві.

Там також вказалаи, що у відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту", - додали у Міноборони.