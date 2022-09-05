У Євросоюзі закликали Туреччину до деескалації конфлікту з Грецією
Туреччині необхідно утриматися від ескалації конфлікту з сусідньою Грецією. Всі розбіжності між країнами повинні бути вирішені мирним шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера глави зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Петера Стано.
"Постійні ворожі висловлювання політичного керівництва Туреччини на адресу Греції викликають серйозну стурбованість і повністю суперечать настільки необхідним зусиллям з деескалації в Східному Середземномор'ї", - підкреслив Стано.
За його словами, погрози і агресивна риторика на адресу Греції повинні бути припинені.
При цьому Стано додав, що зараз ЄС очікує від Туреччини дій, які призведуть до зниження напруженості в регіоні.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Грецію в провокаціях турецьких військових і пригрозив серйозними наслідками.
Також ми писали, що, за словами Ердогана, Греція своїми "провокаційними діями" кидає виклик НАТО.
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