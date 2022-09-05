У Євросоюзі закликали Туреччину до деескалації конфлікту з Грецією

Туреччині необхідно утриматися від ескалації конфлікту з сусідньою Грецією. Всі розбіжності між країнами повинні бути вирішені мирним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера глави зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Петера Стано.