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Коломойського можуть позбавити громадянства України, а Лавров заявив про зміну завдань "спецоперації": новини за 20 липня

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Четвер 21 липня 2022 08:30
Коломойського можуть позбавити громадянства України, а Лавров заявив про зміну завдань "спецоперації": новини за 20 липня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про зміну завдань російської "спецоперації" в Україні, бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства, Європу накрила аномальна спека. Докладніше про те, що сталося в середу, 20 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Лавров заявив про зміну завдань російської "спецоперації" в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшли за межі "ДНР" і "ЛНР".

Також Лавров заявив, що США та Великобританія хочуть "зіштовхнути Росію з Європою". Причиною тому є постачання Україні іноземної зброї.

Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу дійшли консенсусу щодо введення сьомого пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна посла Литви в ЄС Арнольдаса Пранкявічюса в Twitter.

За його словами, посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Золото, в тому числі золоті прикраси, включено. Також у санкційний список додадуть російський "Сбербанк" і понад 50 росіян, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів.

Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело

Бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Чи підписаний вже указ про позбавлення Коломойського паспорта громадянина України поки не відомо. Ще один співрозмовник в одній з владних структур підтвердив виданню, що ця інформація не позбавлена сенсу і такі обговорення дійсно мали місце.

"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні відставки виголосив свою прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого приймача триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Тим часом в країні завершився черговий етап виборів на посаду майбутнього лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра. До фіналу ввійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак та діючий міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Європу накрила аномальна спека

Рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж із сотнями жертв. Люди змушені евакуюватись зі своїх домівок в Іспанії, Португалії, Франції. У Британії транспорт працює із затримками, а лікарні готуються до напливу постраждалих від перегріву.

Що відбувається з погодою в Європі і чи варто чекати на хвилю спеки в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

В Україні розгуляється "штормова погода"

Погода в Україні буде штормовою в деяких областях, місцями - дощі, а температура здебільшого - комфортна.

Де задме до 20 метрів на секунду, і що буде з погодою до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler.

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Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
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