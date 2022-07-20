ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон

Новость на русском →
США, Середа 20 липня 2022 20:41
США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США та партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі на брифінгу.

Зазначається, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

Генерал Міллі також сказав, що 200 українських захисників вже навчилися застосовувати HIMARS, і навчання продовжаться за участі багатьох інших військових.

До того ж, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові вправно використовують РСЗО.

Міллі додав, що країна продовжить постачання зброї Україні.

Нагадаємо, сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень