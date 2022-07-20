Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Чи підписаний вже указ про позбавлення Коломойського паспорта громадянина України поки не відомо.
Ще один співрозмовник в одній з владних структур підтвердив виданню, що ця інформація не позбавлена сенсу і такі обговорення дійсно мали місце.
Нагадаємо, восени 2014 року, будучи головою Дніпропетровської ОДА, Ігор Коломойський зізнався журналістам, що крім громадянства України, він також володіє паспортами Кіпру та Ізраїлю.
Згідно із законодавством, добровільний вступ до підданства іншої держави є однією з підстав для позбавлення українського громадянства.
Нагадаємо, Коломойський може потрапити під дію закону про олігархів. Сам бізнесмен заявляв, що цей закон його влаштовує.
Відзначимо, в Україні планували ввести множинне громадянство. У МВС розповіли, чи не відмовилися від цієї ідеї після вторгнення Росії.
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