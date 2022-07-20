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Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

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Вільнюс, Середа 20 липня 2022 18:47
Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні Фото: Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для українських військових. До нього увійдуть бронетранспортери M113 та M577.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку: М113, М577, боєприпаси для підготовки резерву та іншу необхідну підтримку", - підкреслив Анушаускас.

Також, за інформацією Міноборони Литви, Вільнюс запропонував забезпечити підготовку українських нацгвардійців.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Заходу збільшити військову допомогу Україні.

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