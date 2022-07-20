Лавров погрожує "зіткненням Росії з Європою" через постачання зброї Україні

США та Великобританія нібито хочуть "зіштовхнути Росію з Європою". Причиною тому є постачання Україні іноземної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує "РІА Новини".

"Хочуть наші американські колеги, британські колеги, це англосаксонська штука, за активної підтримки німців і поляків, і прибалтів дуже хочуть зробити цю війну справжньою війною і зіткнути Росію з європейськими країнами. Американцям це вигідно, тому що вони сидять за протоками, за океанами, вони далеко", - каже Лавров.

При цьому він заявив, що постачання Україні зброї, зокрема HIMARS, наші союзники нібито не дають сісти нам за стіл переговорів з РФ.

Зазначимо, у Росії вже неодноразово робили різкі заяви в бік Заходу через постачання зброї Україні.

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля Володимир Путін заявив, що якщо Захід буде поставляти Україні необхідні озброєння, то Росія буде бити по тих об'єктах, по яких поки не б'є. Він також заявив, що поставки зброї лише затягують війну проти України.

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