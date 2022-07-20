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Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, Середа 20 липня 2022 17:19
Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії Фото: посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу дійшли консенсусу щодо введення сьомого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна посла Литви в ЄС Арнольдаса Пранкявічюса в Twitter.

За його словами, посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Золото, в тому числі золоті прикраси, включено. Також у санкційний список додадуть російський "Сбербанк" і понад 50 росіян, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів.

При цьому сьомий пакет обмежень проти країни-агресора буде оприлюднений в офіційному журналі Євросоюзу вже завтра.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомили, що Європейська комісія пропонує в сьомому пакеті санкцій проти Росії ввести ембарго на імпорт золота. Однак воно може не торкнутися ювелірні вироби.

Також ми писали, що Європейський союз у сьомому пакеті санкцій проти Росії може ввести обмеження проти 55 осіб.

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