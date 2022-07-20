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"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра

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Київ, Середа 20 липня 2022 16:07
"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра Фото: Джонсон попрощався з посадою прем'єра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні відставки виголосив свою прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого приймача триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він або вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", - заявив він.

Також Джонсон закликав майбутнього прім'єра знизити податки в Британії і зробити цю країну кращим місцем для життя і інвестицій.

Джонсон закінчив свій виступ відомою крилатою фразою з фільму Термінатор "Hasta la vista, baby", що в перекладі означає "До зустрічі, дитинко".

Нагадаємо, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

Варто відзначити, що в Великій Британії вже пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

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