"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні відставки виголосив свою прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого приймача триматися ближче до американців і заступатися за українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
'Hasta la vista baby!"— TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022
Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn
"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він або вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", - заявив він.
Також Джонсон закликав майбутнього прім'єра знизити податки в Британії і зробити цю країну кращим місцем для життя і інвестицій.
Джонсон закінчив свій виступ відомою крилатою фразою з фільму Термінатор "Hasta la vista, baby", що в перекладі означає "До зустрічі, дитинко".
Нагадаємо, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.
Варто відзначити, що в Великій Британії вже пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.
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