"Hasta la vista, baby": Джонсон яскраво попрощався з посадою прем'єра

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні відставки виголосив свою прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого приймача триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

'Hasta la vista baby!"



Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn — TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022

"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він або вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", - заявив він.

Також Джонсон закликав майбутнього прім'єра знизити податки в Британії і зробити цю країну кращим місцем для життя і інвестицій.

Джонсон закінчив свій виступ відомою крилатою фразою з фільму Термінатор "Hasta la vista, baby", що в перекладі означає "До зустрічі, дитинко".