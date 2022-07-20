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Харків зранку піддався ракетному удару: є постраждалі

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Харків , Середа 20 липня 2022 09:35
Харків зранку піддався ракетному удару: є постраждалі Фото: Харків зранку піддався ракетному удару (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ракетних дарів. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", - написав Синєгубов.

Своєю чергою він також звернувся до жителів Харкова: без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувайте в укриттях та безпечних місцях!

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Попередньо було випущено понад 30 реактивних снарядів по місту.

Також росіяни обстріляли Одеську область. Усього було випущено дві ракети, одну з них знищено силами ППО.

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Харків ракетный удар
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