Лісові пожежі, перебої із транспортом, сотні загиблих. Аномальна спека накрила Європу
Рекордна спека в Європі призвела до масштабних лісових пожеж із сотнями жертв. Люди змушені евакуюватись зі своїх домівок в Іспанії, Португалії, Франції. У Британії транспорт працює із затримками, а лікарні готуються до напливу постраждалих від перегріву.
Що відбувається з погодою в Європі і чи варто чекати на хвилю спеки в Україні - у матеріалі РБК-Україна.
Зупинка транспорту у Великій Британії
Британці пережили найспекотнішу ніч за всю історію країни. 19 липня стовпчик термометра піднявся до позначки +40,3 градусів за Цельсієм, і цього тижня температурні показники продовжать зашкалювати.
Оператори залізничних перевезень країни попередили, що спека може призвести до затримок у графіку руху поїздів через деформацію рейок.
Аеропорт Лютон у Лондоні в понеділок на кілька годин переривав роботу через пошкодження злітно-посадкової смуги.
У МОЗ Сполученого Королівства закликали людей уникати сонця, змінювати свій розпорядок дня і не викликати "швидку" без нагальної потреби. У лікарнях побоюються, що кількість постраждалих від перегріву найближчими днями суттєво зросте.
Від спеки страждають і тварини. Мешканцям зоопарків готують спеціальне морозиво з чаю з горіхами і фруктами, а також влаштовують холодний душ.
Фото: тварин рятують від спеки морозивом (twitter.com/visitBlackpool)
Евакуація у Франції
"Червоний" рівень небезпеки через спеку встановлено у 15 регіонах Франції. Історичний рекорд +40,4 градуса зафіксували у місті Безьє.
Найбільш складною залишається ситуація в департаменті Жиронда, де пожежа охопила територію 100 тисяч квадратних кілометрів. Вогнем було знищено понад 10 тисяч гектарів лісу. 11 тисяч людей змушені були залишити свої будинки і близько 20 тисяч відпочиваючих евакуйовано з туристичних баз, готелів, кемпінгів.
Гасіння пожеж ускладнюється поривчастим вітром, тому вогонь наближається до виноградників та пляжів популярного туристичного регіону Ла Тест-де-Бюш.
Лісові пожежі та посуха на півдні Європи
Екстремально спекотно у Португалії, де температура досягла +47 градусів. У північній частині країни пожежа знищила 30 тисяч гектар лісу. Вогонь палає за 200 км від Лісабона. У МОЗ Португалії повідомили про 659 смертей за період спеки.
Today, #wildlandurban interface #fire in Algarve, southern Portugal pic.twitter.com/BRISWpiBCO— Paulo Fernandes (@FireLab_UTAD) July 13, 2022
Посуха в Іспанії також спричинила численні пожежі, тут стовпчик термометра піднімається до +44 градусів. Для гасіння вогню неподалік популярного курорту Малага задіяли вертольоти, які скидають морську воду на палаючі дерева на пагорбах. Понад 3 тисячі місцевих жителів евакуювалися. По всій країні діє найвищий рівень небезпеки.
За прогнозами синоптиків, цей тиждень в Італії буде найспекотнішим у році, а настільки тривалої посухи в країні не було 70 років. До +41°C прогнозують у Мілані, Павії, Болоньї, Флоренції, а вночі стовпчик термометра не опуститься нижче +30 градусів. При цьому опади не очікуються до кінця липня. Через посуху на півночі Італії запроваджено надзвичайний стан.
Причина природної аномалії
Cпека в Європі викликана взаємодією високого атмосферного тиску зі штормом Алекс, а також повітряної маси, що прийшла на Піренейський півострів з Північної Африки.
Проте з року в рік аномально спекотні періоди все частіше фіксуються навіть у тих європейських країнах, де жителі звикли до "м'якого" температурного режиму влітку.
Кліматологи вважають це ознакою глобальної зміни клімату. На думку експертів, температура продовжить зростати, якщо у світі не буде вжито дієвих заходів щодо зниження викидів вуглецю.
Фото: температурні рекорди в Європі (facebook.com/UkrHMC)
Чи прийде спека в Україну
Середня температура по всій Україні поки що коливається в межах 20-26°C, а з четверга, 21 липня, показники термометрів почнуть зростати. Проте на європейську спеку очікувати не варто.
У вихідні синоптики прогнозують +33 градуси на сході країни, на півдні температура підніметься до +30 градусів у п'ятницю. На півночі у суботу повітря прогріється до +29 градусів.
У Києві у суботу та неділю буде спекотно - до +33 градусів, але з наступного тижня температура знову знизиться до комфортних показників.
Найвища температура очікується у західній частині України. До +35 градусів буде у суботу, але в неділю прогнозують грозу та похолодання.
Раніше повідомлялося, завтра, 21 липня в Україні прогнозується мінлива хмарність та дощі. Проте температура повітря прогріється до +35 градусів на Закарпатті.