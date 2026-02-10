Когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности: Уитакер дал ответ

Он ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписали документ.

"Когда речь идет о подписании соглашений или договоренностей, всегда есть определенные временные рамки. Поэтому и президент Трамп, и президент Зеленский подпишут документы тогда, когда это будет уместно и когда процесс продвижения к мирному соглашению этого потребует", - сказал Уитакер.

Он также рассказал, что мирные переговоры продолжаются, и подчеркнул, что обсуждение свелось к территориальному вопросу.

"Думаю, это и отвечает на ваш вопрос: есть убеждение, что по другим договоренностям уже достигнуто согласие. Мы сейчас ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше", - заявил постпред США.

В то же время Уитакер добавил, что "стоит продолжать молиться за мир", но при этом обеспечить Украину всем необходимым для ее обороны.