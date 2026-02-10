Когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности: Уитакер дал ответ

Соединенные Штаты подпишут с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, когда "это будет уместно".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга с журналистами.
Он ответил на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписали документ.
"Когда речь идет о подписании соглашений или договоренностей, всегда есть определенные временные рамки. Поэтому и президент Трамп, и президент Зеленский подпишут документы тогда, когда это будет уместно и когда процесс продвижения к мирному соглашению этого потребует", - сказал Уитакер.
Он также рассказал, что мирные переговоры продолжаются, и подчеркнул, что обсуждение свелось к территориальному вопросу.
"Думаю, это и отвечает на ваш вопрос: есть убеждение, что по другим договоренностям уже достигнуто согласие. Мы сейчас ближе к миру в Украине, чем когда-либо раньше", - заявил постпред США.
В то же время Уитакер добавил, что "стоит продолжать молиться за мир", но при этом обеспечить Украину всем необходимым для ее обороны.
Напомним, по состоянию на сегодня подготовлено несколько ключевых документов: общий мирный план из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности, а также "соглашение о процветании" Украины (восстановление).
В конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Кроме того, согласно обнародованной в СМИ информации и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.
Отметим, Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.