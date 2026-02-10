Коли Україна та США підпишуть угоду про гарантії безпеки: Вітакер дав відповідь

Він відповів на запитання про те, чому президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський досі не підписали документ.

"Коли йдеться про підписання угод чи домовленостей, завжди є певні часові рамки. Тому і президент Трамп, і президент Зеленський підпишуть документи тоді, коли це буде доречно і коли процес просування до мирної угоди цього вимагатиме", - сказав Вітакер.

Він також розповів, що мирні переговори тривають, і наголосив, що обговорення звелося до територіального питання.

"Гадаю, це й відповідає на ваше запитання: є переконання, що щодо інших домовленостей уже досягнуто згоди. Ми зараз ближче до миру в Україні, ніж будь-коли раніше", - заявив постпред США.

Водночас Вітакер додав, що "варто продовжувати молитися за мир", але при цьому забезпечити Україну всім необхідним для її оборони.