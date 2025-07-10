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Впервые при участии США. Стали известны итоги встречи "коалиции решительных" в Риме

Рим, Четверг 10 июля 2025 21:19
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Впервые при участии США. Стали известны итоги встречи "коалиции решительных" в Риме Фото: в Риме прошла встреча "коалиции решительных" (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Риме в четверг, 10 июля, прошла встреча "коалиции решительных". Участники, в частности, обсуждали возможность отправки иностранных войск в Украину.

Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров стран-участников коалиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В ОП обратили внимание, что впервые в заседании "коалиции решительных" участвовали представители США - спецпредставитель по Украине Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

Лидеры подтвердили поддержку суверенитета Украины и осудили российское вторжение как грубое нарушение Устава ООН. Они высоко оценили готовность президента Владимира Зеленского к миру и напомнили, что с момента согласия Украины на прекращение огня прошло четыре месяца, в течение которых РФ лишь усилила атаки. За это время погибли более 700 мирных украинцев, свыше 3500 - ранены.

В ходе заседания была поддержана инициатива президента США Дональда Трампа по запуску мирного процесса между Украиной и Россией при участии США и союзников.

Коалиция договорилась о новых санкциях против российской военной экономики, включая энергетический и финансовый сектора, экспорт нефти и газа, "теневой флот" и поставки из третьих стран, задействованные в войне.

Лидеры подтвердили, что Украина получит минимум 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Приоритет - системы ПВО, дроны-перехватчики и усиление будущих Вооруженных сил Украины. Поддержка будет координироваться через Контактную группу, инициативу НАТО NSATU и профильные коалиции.

Участники коалиции приветствовали разработку планов по размещению многонациональных сил в Украине после окончания боевых действий. Создан оперативный штаб под руководством Великобритании и Франции. Украина выразила готовность пригласить такие силы и заключить соответствующие соглашения.

Финансовая и экономическая поддержку Украины пообещали продолжить. В 2026 году планируется коллективный бюджетный план для Украины. Также подтверждена готовность поддерживать разминирование Черного моря и рассматривать механизмы, по которым РФ должна компенсировать ущерб, включая использование доходов от замороженных российских активов.

Британия готова отправить войска в Украину

Напомним, сегодня, 10 июля, министр обороны Британии Джон Хили заявил, что его страна готова отправить войска в Украину.

По его словам, такая отправка укрепит возможный режим прекращения огня между Украиной и РФ.

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