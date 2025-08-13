Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами

Как передает РБК-Украина , об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Конечно, мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех и (сделать вид - ред.) что санкции не работают", - рассказал Зеленский.

По словам президента, на самом деле санкции очень помогают и бьют по российской экономике.

При этом Зеленский признал, что у России действительно больше оружия, в частности, артиллерии больше в три раза. Но в то же время у врага "в три раза больше потерь".

"Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира, не только американских, но и европейских санкций", - отметил Зеленский.