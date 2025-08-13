Трамп хочет добиться перемирия в Украине во время встречи с Путиным, - Макрон
Президент США Дональд Трамп назвал перемирие между Украиной и Россией его целью во время предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
По словам Макрона, свои планы на встречу с Путиным Трамп озвучил во время видеоконференции с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также, как уточнил президент Франции, американский лидер заявил, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.
Планы Трампа на встречу
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он рассчитывает договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня между РФ и Украиной. Такой сценарий американский лидер считает позитивным.
Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным сделки без участия Украины.
Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет заполучить Донецкую и Луганскую области.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.