Трамп хочет добиться перемирия в Украине во время встречи с Путиным, - Макрон

Президент США Дональд Трамп назвал перемирие между Украиной и Россией его целью во время предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Также, как уточнил президент Франции, американский лидер заявил, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.

По словам Макрона, свои планы на встречу с Путиным Трамп озвучил во время видеоконференции с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Планы Трампа на встречу

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он рассчитывает договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня между РФ и Украиной. Такой сценарий американский лидер считает позитивным.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным сделки без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет заполучить Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.