ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: после встречи на Аляске мы с Трампом согласуем дальнейшие шаги

Берлин, Среда 13 августа 2025 18:36
UA EN RU
Зеленский: после встречи на Аляске мы с Трампом согласуем дальнейшие шаги Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому сразу после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский выразил надежду, что возможность немедленного прекращения огня станет ключевым вопросом на встрече Трампа и Путина.

"Он (Трамп - ред.) предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт. Мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши совместные шаги", - уточнил президент.

Встреча Путина и Трампа

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.

При этом сам Трамп обещал, что после встречи сначала позвонит Зеленскому, а потом - европейским лидерам.

На фоне этого CBS News со ссылкой на источники написало, что встреча Трампа, Зеленского и Путина может пройти уже в конце следующей недели.

По данным издания, американские власти работают над местом для такого трехстороннего саммита.

К слову, ранее готовность принять встречу Трампа, Зеленского и Путина подтверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия