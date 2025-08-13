Зеленский: после встречи на Аляске мы с Трампом согласуем дальнейшие шаги

Президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому сразу после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Как передает РБК-Украина , об этом глава украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Он (Трамп - ред.) предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт. Мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши совместные шаги", - уточнил президент.

Зеленский выразил надежду, что возможность немедленного прекращения огня станет ключевым вопросом на встрече Трампа и Путина.

Встреча Путина и Трампа

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.

При этом сам Трамп обещал, что после встречи сначала позвонит Зеленскому, а потом - европейским лидерам.

На фоне этого CBS News со ссылкой на источники написало, что встреча Трампа, Зеленского и Путина может пройти уже в конце следующей недели.

По данным издания, американские власти работают над местом для такого трехстороннего саммита.

К слову, ранее готовность принять встречу Трампа, Зеленского и Путина подтверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.