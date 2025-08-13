ua en ru
Трамп против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины, - Макрон

Среда 13 августа 2025 21:23
UA EN RU
Трамп против включения НАТО в гарантии безопасности для Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны", - сказал Макрон

В то же время, по его словам, США и другие союзники Украины должны быть частью этих гарантий.

Французский президент также добавил, что во время переговоров Трамп отмечал, что хочет, чтобы во время встречи на Аляске США смогли достичь прекращения огня между Украиной и Россией.

"Мы поддерживаем эту инициативу, так же как и обмен пленными и освобождение детей", - отметил Макрон.

Разговор Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Напомним, перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа без участия президента Украины Владимира Зеленского в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины и европейской безопасности.

Поэтому европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп рассказал, что хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине.

Зеленский также раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами.

В частности, во время разговора было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины.

