Что такое "коалиция решительных" и какая ее роль в поддержке Украины

Сегодня, 10 мая, состоится новая встреча лидеров "коалиции решительных" – объединения государств, которые активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ. Ожидается, что союзники обсудят гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня.

Детальнее о "коалиции решительных" и что известно о новой встрече, – в материале РБК-Украина .

Главное:

Как возникла "коалиция решительных"?

Какие страны вошли в состав коалиции?

Что известно о встрече союзников 10 мая?

Что нужно знать о "коалиции решительных"

"Коалиция решительных" – это объединение стран, взявших на себя обязательство поддерживать Украину в войне с Россией.

Инициатива создания коалиции была официально объявлена ​​2 марта 2025 премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита в Лондоне.

Целью объединения является консолидация европейской поддержки Украины в полномасштабной войне с Россией, координация усилий союзников на фоне нестабильной политики США.

Название коалиции происходит от призыва президента Чехии Петра Павела к созданию "широкой решительной коалиции" для противодействия российской агрессии.

Кто поддерживает Украину: состав коалиции

В "коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков.

Среди участников коалиции: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция, Великобритания.

Ключевую роль в организации и деятельности коалиции играют Франция и Великобритания.

Хронология встреч

С момента своего создания "коалиция решительных" провела ряд встреч на разных уровнях для координации действий и обсуждения ключевых вопросов поддержки Украины:

2 марта 2025: Первый саммит лидеров стран-участниц в Лондоне, где было официально объявлено о создании коалиции.

11 марта 2025: Встреча военных представителей стран коалиции в Париже.

15 марта 2025: Виртуальная встреча лидеров стран-участниц.

20 марта 2025: Совещание военных представителей в Великобритании.

27 марта 2025: Саммит коалиции в Париже с личным участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Обсуждались вопросы краткосрочной поддержки, гарантии безопасности и будущей архитектуры безопасности.

10 апреля 2025: Встреча министров обороны стран коалиции в Брюсселе, организованная Великобританией и Францией. Основной темой были гарантии безопасности Украины и меры поддержки долгосрочного мира.

Какие планы и цели "коалиции решительных"

На предыдущей встрече коалиции министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что союзники разработали план поддержки Украины, который включает четыре ключевых цели: обеспечение безопасного неба, безопасного моря, мира на суше и поддержку Вооруженных Сил Украины как мощного сдерживающего фактора.

В целом темы обсуждения на саммитах "коалиции решительных" следующие:

Оказание всесторонней поддержки Украине, включая военную, финансовую, материально-техническую и разведывательную помощь.

Рассмотрение возможности развертывания международных сил безопасности в Украине при достижении договоренностей о прекращении огня с Россией.

при достижении договоренностей о прекращении огня с Россией. Активное обсуждение и разработка гарантий безопасности Украины на долгосрочную перспективу.

Поиск альтернативных механизмов обеспечения безопасности, учитывая политические и логистические сложности с отправкой миротворческого контингента.

Поддержка Украины на переговорном процессе для достижения справедливого мира и усиления ее обороноспособности.

В то же время, как пишет британское издание The Times, несмотря на первоначальные планы по отправке значительного военного контингента для контроля за соблюдением возможного мирного соглашения, последние обсуждения среди стран-участниц свидетельствуют о смещении фокуса на обучение украинских военных, перевооружении ВСУ и обеспечении воздушной и морской защиты Украины.

The Times отметило, что страны Европы не могут набрать и 25 тысяч солдат для отправки в Украину из-за нехватки личного состава и недостаточного финансирования армий.

Встреча "коалиции решительных" в Киеве

Ровно через месяц после прошлой встречи, 10 мая 2025, в Киеве состоится заседание лидеров стран "коалиции решительных" в гибридном формате – часть участников будет присутствовать лично, часть – онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит союзников, подчеркнув, что коалиция должна быть достаточно сильной, чтобы обеспечить безопасность в соответствии с общим видением.

Он подчеркнул важность коалиции для усиления европейской архитектуры безопасности и заявил, что 10 мая состоятся определенные встречи в рамках коалиции, не раскрывая деталей.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский планирует принять лидеров "коалиции решительных", чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Заседание коалиции подтвердил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он не уточнил, в каком формате будет принимать участие, а лишь отметил, что "лично поедет в Киев в подходящее время".

Напомним, ранее Politico писало о возможном визите в Украину нового канцлера Германии Фридриха Мерца в начале мая. Вероятно, имелся в виду саммит "коалиции решительных".

Заметим, что накануне саммита активизировались дискуссии по поводу 30-дневного прекращения огня между Украиной и РФ.

Сообщалось, что США и европейские союзники завершают работу над предложением по перемирию, но если Москва не согласится на него, готовятся дополнительные санкции против страны-агрессора.

При подготовке использовались: публикации The Guardian, The Times, Politico, BFMTV, сообщения пресс-службы Офиса президента Украины.