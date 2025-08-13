ВСУ не выйдут с Донбасса в обмен на перемирие: Зеленский объяснил позицию
Вооруженные силы Украины не будут выходить из Донбасса в обмен на прекращение огня. Конституция не позволяет менять территориальную целостность страны.
Как передает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности Зеленский отметил, что его позиция не изменилась, поскольку она базируется на Конституции Украины. А пока не изменился главный закон страны, позиция президента, как гаранта Конституции, также остается без изменений.
"Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы. Я сразу хочу подчеркнуть, любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, несмотря на наше государство, на наш народ, на волю государства и несмотря на Конституцию Украины", - добавил Зеленский.
Отметим, российский диктатор Владимир Путин, по данным СМИ, предложил президенту США Дональду Трампу устроить прекращение огня в Украине. Но Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.
В ответ на это Зеленский заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.
Территориальные вопросы
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.
Российский режим 13 августа повторил ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Среди прочего в нем говорится о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - регионов, которую Россия записала в свою так называемую "конституцию".
В Украине уже неоднократно заявляли, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.