ВСУ не выйдут с Донбасса в обмен на перемирие: Зеленский объяснил позицию

Вооруженные силы Украины не будут выходить из Донбасса в обмен на прекращение огня. Конституция не позволяет менять территориальную целостность страны.

Как передает РБК-Украина , об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы. Я сразу хочу подчеркнуть, любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, несмотря на наше государство, на наш народ, на волю государства и несмотря на Конституцию Украины", - добавил Зеленский.

В частности Зеленский отметил, что его позиция не изменилась, поскольку она базируется на Конституции Украины. А пока не изменился главный закон страны, позиция президента, как гаранта Конституции, также остается без изменений.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин, по данным СМИ, предложил президенту США Дональду Трампу устроить прекращение огня в Украине. Но Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.

В ответ на это Зеленский заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.

Территориальные вопросы

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.

Российский режим 13 августа повторил ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Среди прочего в нем говорится о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - регионов, которую Россия записала в свою так называемую "конституцию".

В Украине уже неоднократно заявляли, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.