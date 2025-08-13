ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ не выйдут с Донбасса в обмен на перемирие: Зеленский объяснил позицию

Украина, Среда 13 августа 2025 18:46
UA EN RU
ВСУ не выйдут с Донбасса в обмен на перемирие: Зеленский объяснил позицию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Вооруженные силы Украины не будут выходить из Донбасса в обмен на прекращение огня. Конституция не позволяет менять территориальную целостность страны.

Как передает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности Зеленский отметил, что его позиция не изменилась, поскольку она базируется на Конституции Украины. А пока не изменился главный закон страны, позиция президента, как гаранта Конституции, также остается без изменений.

"Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы. Я сразу хочу подчеркнуть, любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, несмотря на наше государство, на наш народ, на волю государства и несмотря на Конституцию Украины", - добавил Зеленский.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин, по данным СМИ, предложил президенту США Дональду Трампу устроить прекращение огня в Украине. Но Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.

В ответ на это Зеленский заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.

Территориальные вопросы

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.

Российский режим 13 августа повторил ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Среди прочего в нем говорится о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - регионов, которую Россия записала в свою так называемую "конституцию".

В Украине уже неоднократно заявляли, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия