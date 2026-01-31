Киев и многие области без света, задело даже Молдову: что происходит

Киев и значительная часть областей Украины внезапно оказались без света утром 31 января. Блэкаут задел даже часть Молдовы.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом.
Утром в субботу, 31 января, в Киеве внезапно пропал свет, а из-за отключения электроэнергии начались перебои с отоплением и водой. Сразу же после этого начали появляться сообщения об аварийных отключениях света в других областях Украины.
В Министерстве энергетики объяснили причины: по команде НЭК "Укрэнерго" были применены экстренные отключения электроэнергии. Официально ведомство подтвердило ограничения в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Однако энергетики успокаивают - ситуация должна стабилизироваться достаточно быстро.
"По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов", - сообщили в Минэнерго.
Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение, которое произошло сегодня в 10:42. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно отключились две магистрали:
Это спровоцировало каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических систем защиты на подстанциях. Из-за аварии пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.
"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - заверил Шмыгаль.
Столица получила едва ли не самый большой удар. В Киеве остановилось движение поездов метрополитена. Подземку используют как укрытие, вход на станции свободный. Также сообщается об остановке наземного электротранспорта.
Городская электричка (Kyiv City Express) временно приостанавливала движение из-за отсутствия напряжения, однако ситуацию оперативно стабилизировали.
Во всем городе исчезла вода. Насосные станции обесточены. Кроме того, киевляне сообщают о перебоях с отоплением.
В Харькове из-за недостатка напряжения также полностью остановлен метрополитен и электротранспорт. В городе и области введены аварийные отключения электроэнергии для сохранения энергосистемы.
Обесточивание инфраструктуры ударило по водоснабжению во многих городах:
Железнодорожное движение претерпело незначительные перебои из-за отключения внешнего питания контактной сети. Сейчас в "Укрзализныце" сообщают, что ситуация стабилизирована. Пригородные электропоезда возобновили движение и следуют с минимальными задержками.
Экстренные отключения света введены также в Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях. Энергетики работают над восстановлением питания и стабилизацией системы.
Масштабный сбой затронул и соседнюю страну. Часть населенных пунктов Молдовы осталась без электроснабжения. Речь идет как минимум о Кишиневе и его пригороде (Ставчены, Дурлешты, Ватра), а также Тараклию, Кагул и Новые Анены.
В Молдове официально говорят, что причина обесточивания - ситуация в Украине.
"Из-за серьезных проблем в электрической сети Украины утром 31 января упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, это привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.
Сейчас местный оператор Moldelectrica работает над устранением последствий аварии и восстановлением питания.