ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Блэкаут в Молдове: соседняя страна осталась без света из-за сбоя в Украине

Молдова, Суббота 31 января 2026 11:51
UA EN RU
Блэкаут в Молдове: соседняя страна осталась без света из-за сбоя в Украине Иллюстративное фото: в Молдове проблемы со светом 31 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило в Facebook Министерство энергетики Молдовы.

По данным ведомства, инцидент привел к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны. Оператор системы передачи электроэнергии Moldelectrica проводит аварийные работы для стабилизации ситуации. В ряде населенных пунктов электроснабжение уже удалось восстановить.

Как уточняет NewsMaker, перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Заметим, что сбой в Молдове произошел одновременно с масштабными аварийными отключениями в Украине. В частности, в Киеве из-за потери напряжения от внешних источников временно остановили движение поездов метро и работу эскалаторов.

В КГГА сообщили, что аварийные отключения электроэнергии произошли во многих городах Украины. В некоторых районах столицы также зафиксировали перебои с водоснабжением и теплоснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блэкаут Молдова
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве