Украина получила от партнеров энергооборудование мощностью, как энергоблок АЭС

Украина уже получила от международных партнеров более 700 единиц энергетического оборудования общей мощностью около 1 гигаватта. Это примерно равно выработке одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебу, которого цитирует "Суспільне".