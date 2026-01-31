Украина получила от партнеров энергооборудование мощностью, как энергоблок АЭС
Украина уже получила от международных партнеров более 700 единиц энергетического оборудования общей мощностью около 1 гигаватта. Это примерно равно выработке одного энергоблока Южноукраинской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебу, которого цитирует "Суспільне".
По словам Кулебы, в страну поступили котлы, когенерационные установки и мощные мобильные генераторы.
Помощь оказали Азербайджан, Бельгия, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.
Только за последнюю неделю Украина получила более 100 единиц такого оборудования.
"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", - сказал Кулеба.
На создание резерва мощностью 130 мегаватт правительство уже выделило 2,6 млрд гривен. В то же время Кулеба отметил, что этого недостаточно, и Министерство развития общин и территорий планирует обращаться к партнерам за дальнейшей поддержкой.
Работа энергетических компаний
Напомним, в "Укрэнерго" опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу. Энергетики уверяют, все украинские электростанции сейчас работают только для внутреннего потребления.
Они отметили, что это часть вражеской информационной операции, направленной на создание недоверия и раздражения среди населения.
Также РБК-Украина писало, что журналисты "Украинской правды" провели день вместе с работниками ДТЭК. Они показали, как энергетики ежедневно работают по 10-14 часов, восстанавливая электроснабжение для людей.
На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули электроэнергию 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.