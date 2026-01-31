В Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения
В Киеве и Харькове утром 31 января приостановили движение поездов метро из-за отсутствия напряжения. По Украине начались аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, мэра Киева Виталия Кличко и пресс-службу Харьковского метрополитена.
Киев
"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - сообщили в КГГА.
По информации мэра, в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.
Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций).
Как сообщил корреспондент РБК-Украина, в Киеве остановились все три ветки метро, а также эскалаторы и турникеты, поезда не едут. Связь и Wi-Fi также отсутствуют.
Также из-за отсутствия напряжения в Киеве на 20-30 минут останавливались городские электрички. Возможны задержки в пределах 20-30 минут.
В частности, речь идет о рейсах:
- А10 Дарница - Вокзальная - Святошин с начальной;
- А11 Дарница - Вокзальная - Святошин со станции Борщаговка;
- Б11 Святошин - Вокзальная - Дарница со станции Борщаговка.
Харьков
В Харьковском метрополитене также сообщили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Аварийные отключения света в Украине
Напомним, утром субботы, 31 января, в Украине начали вводить аварийные отключения электроснабжения. В ряде областей графики отключения не действуют.
В частности, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. В столице фиксируются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением.