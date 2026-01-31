ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения

Суббота 31 января 2026 11:37
UA EN RU
В Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения Фото: в Киеве и Харькове остановили метро из-за нехватки напряжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и Харькове утром 31 января приостановили движение поездов метро из-за отсутствия напряжения. По Украине начались аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, мэра Киева Виталия Кличко и пресс-службу Харьковского метрополитена.

Киев

"Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - сообщили в КГГА.

По информации мэра, в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.

Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена пока могут работать как укрытие (на резервном питании станций).

Как сообщил корреспондент РБК-Украина, в Киеве остановились все три ветки метро, а также эскалаторы и турникеты, поезда не едут. Связь и Wi-Fi также отсутствуют.

Также из-за отсутствия напряжения в Киеве на 20-30 минут останавливались городские электрички. Возможны задержки в пределах 20-30 минут.

В частности, речь идет о рейсах:

  • А10 Дарница - Вокзальная - Святошин с начальной;
  • А11 Дарница - Вокзальная - Святошин со станции Борщаговка;
  • Б11 Святошин - Вокзальная - Дарница со станции Борщаговка.

Харьков

В Харьковском метрополитене также сообщили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Аварийные отключения света в Украине

Напомним, утром субботы, 31 января, в Украине начали вводить аварийные отключения электроснабжения. В ряде областей графики отключения не действуют.

В частности, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. В столице фиксируются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Харьков Электроэнергия Метро Отключения света
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве