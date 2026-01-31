ua en ru
В Украине начали вводить аварийные отключения света: где не действуют графики

Украина, Суббота 31 января 2026 11:30
В Украине начали вводить аварийные отключения света: где не действуют графики Иллюстративное фото: в Украине начали вводить аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром субботы, 31 января, в Украине начали вводить аварийные отключения электроснабжения. В ряде областей графики отключения не действуют.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях сейчас аварийно отключают свет.

По состоянию на 11:15 приказ на аварийные отключения был получен в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Кроме того, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. В столице фиксируются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением. Также в столице есть перебои с движением общественного транспорта.

В частности, остановлено метрополитен и с изменениями курсирует кольцевая электричка.

Обновлено в 11:30

Сейчас аварийные отключения действуют почти по всей территории Украины. В частности в Житомире предприятия энергетической инфраструктуры переходят на резервное питание.

Ситуация в энергосистеме Украины

Россия нанесла несколько масштабных ударов по энергетической системе Украины в период резкого похолодания, что существенно осложнило работу энергетиков по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Из-за обстрелов целые районы крупных городов надолго оставались без электроснабжения, тепла и горячей воды.

В ночь и утром 29 января войска РФ снова атаковали объекты энергетики в ряде регионов. Обесточивание зафиксировали в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

С полуночи 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось организовать подачу света в пределах имеющихся возможностей.

Напомним, с 14 января по поручению президента Владимира Зеленского в энергетической сфере Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее состояние энергосистемы является самым сложным с начала полномасштабной войны, а 22 января стало самым тяжелым днем после блэкаута ноября 2022 года.

