Київ і багато областей без світла, зачепило навіть Молдову: що відбувається

Київ та значна частина областей України раптово опинилися без світла вранці 31 січня. Блекаут зачепив навіть частину Молдови.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом.
Головне:
Вранці суботи, 31 січня, у Києві раптово зникло світло, а через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Відразу ж після цього почали з'являтися повідомлення про аварійні відключення світла в інших областях України.
У Міністерстві енергетики пояснили причини: за командою НЕК "Укренерго" були застосовані екстрені відключення електроенергії. Офіційно відомство підтвердило обмеження у Київській, Житомирській та Харківській областях.
Проте енергетики заспокоюють - ситуація має стабілізуватися досить швидко.
"За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", - повідомили в Міненерго.
Причиною масштабного збою стало технологічне порушення, яке сталося сьогодні о 10:42. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, одночасно відключилися дві магістралі:
Це спровокувало каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Через аварію довелося розвантажити блоки атомних електростанцій..
"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль.
Столиця зазнала чи не найбільшого удару. У Києві зупинився рух поїздів метрополітену. Підземку використовують як укриття, вхід на станції вільний. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту.
Міська електричка (Kyiv City Express) тимчасово призупиняла рух через відсутність напруги, проте ситуацію оперативно стабілізували.
У всьому місті зникла вода. Насосні станції знеструмлені. Крім того, кияни повідомляють про перебої з опаленням.
У Харкові через нестачу напруги також повністю зупинено метрополітен та електротранспорт. У місті та області запроваджено аварійні відключення електроенергії для збереження енергосистеми.
Знеструмлення інфраструктури вдарило по водопостачанню у багатьох містах:
Залізничний рух зазнав незначних перебоїв через відключення зовнішнього живлення контактної мережі. Наразі в "Укрзалізниці" повідомляють, що ситуацію стабілізовано. Приміські електропоїзди відновили рух і прямують з мінімальними затримками.
Екстрені відключення світла запроваджено також у Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють над відновленням живлення та стабілізацією системи.
Масштабний збій зачепив і сусідню країну. Частина населених пунктів Молдови залишилася без електропостачання. Йдеться щонайменше про Кишинів та його передмістя (Ставчени, Дурлешти, Ватра), а також Тараклію, Кагул та Нові Анени.
У Молдові офіційно кажуть, що причина знеструмлення - ситуація в Україні.
"Через серйозні проблеми в електричній мережі України вранці 31 січня впала напруга на високовольтній лінії 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МГРЕС, це призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи", - заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.
Наразі місцевий оператор Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії та відновленням живлення.