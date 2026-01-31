Київ і багато областей без світла, зачепило навіть Молдову: що відбувається

Головне:

Світло зникло у Києві, Харкові, Житомирі, Вінниці, Полтаві, на Одещині та в інших регіонах. Аварія зачепила і Молдову.

У столиці та Харкові зупинилося метро. У багатьох містах через знеструмлення насосних станцій зникла вода.

Сталося технологічне порушення (каскадне відключення) на високовольтних лініях. Атомні блоки розвантажилися.

Енергетики обіцяють відновити електропостачання протягом 2-3 годин.

Що сталося

Вранці суботи, 31 січня, у Києві раптово зникло світло, а через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Відразу ж після цього почали з'являтися повідомлення про аварійні відключення світла в інших областях України.

У Міністерстві енергетики пояснили причини: за командою НЕК "Укренерго" були застосовані екстрені відключення електроенергії. Офіційно відомство підтвердило обмеження у Київській, Житомирській та Харківській областях.

Проте енергетики заспокоюють - ситуація має стабілізуватися досить швидко.

"За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", - повідомили в Міненерго.

Яка причина знеструмлення

Причиною масштабного збою стало технологічне порушення, яке сталося сьогодні о 10:42. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, одночасно відключилися дві магістралі:

лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови;

лінія 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Це спровокувало каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Через аварію довелося розвантажити блоки атомних електростанцій..

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль.

У Києві транспортний колапс та немає води

Столиця зазнала чи не найбільшого удару. У Києві зупинився рух поїздів метрополітену. Підземку використовують як укриття, вхід на станції вільний. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту.

Міська електричка (Kyiv City Express) тимчасово призупиняла рух через відсутність напруги, проте ситуацію оперативно стабілізували.

У всьому місті зникла вода. Насосні станції знеструмлені. Крім того, кияни повідомляють про перебої з опаленням.

У Харкові також зупинилося метро

У Харкові через нестачу напруги також повністю зупинено метрополітен та електротранспорт. У місті та області запроваджено аварійні відключення електроенергії для збереження енергосистеми.

Ситуація з водою в регіонах

Знеструмлення інфраструктури вдарило по водопостачанню у багатьох містах:

Вінниця: Все місто залишилося без води через повне знеструмлення водоканалу.

Все місто залишилося без води через повне знеструмлення водоканалу. Житомир: Зупинилися насосні станції. Комунальники переводять їх на резервне живлення, щоб відновити подачу води.

Зупинилися насосні станції. Комунальники переводять їх на резервне живлення, щоб відновити подачу води. Чернігів: Насосні станції, що забезпечують місто водою та теплом, також переходять на генератори. У місті зупинився електротранспорт.

Насосні станції, що забезпечують місто водою та теплом, також переходять на генератори. У місті зупинився електротранспорт. Полтава: Введено аварійні відключення. Водоканал попереджає про можливу відсутність води або суттєве зниження тиску в окремих районах міста.

Введено аварійні відключення. Водоканал попереджає про можливу відсутність води або суттєве зниження тиску в окремих районах міста. Конотоп (Сумська область): Через дефіцит енергії вводяться графіки подачі води.

Чи працює Укрзалізниця

Залізничний рух зазнав незначних перебоїв через відключення зовнішнього живлення контактної мережі. Наразі в "Укрзалізниці" повідомляють, що ситуацію стабілізовано. Приміські електропоїзди відновили рух і прямують з мінімальними затримками.

Де ще зникло світло

Екстрені відключення світла запроваджено також у Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють над відновленням живлення та стабілізацією системи.

Блекаут у Молдові

Масштабний збій зачепив і сусідню країну. Частина населених пунктів Молдови залишилася без електропостачання. Йдеться щонайменше про Кишинів та його передмістя (Ставчени, Дурлешти, Ватра), а також Тараклію, Кагул та Нові Анени.

У Молдові офіційно кажуть, що причина знеструмлення - ситуація в Україні.

"Через серйозні проблеми в електричній мережі України вранці 31 січня впала напруга на високовольтній лінії 400 кВ Ісакча-Вулканешти-МГРЕС, це призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи", - заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту.

Наразі місцевий оператор Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії та відновленням живлення.