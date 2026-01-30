ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Свет выключают не по графику: киевлянам объяснили, почему есть расхождения и что делать

Киев, Пятница 30 января 2026 21:22
UA EN RU
Свет выключают не по графику: киевлянам объяснили, почему есть расхождения и что делать Фото: света у киевлян может не быть, даже если в графиках указано другое (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

У жителей Киева может исчезнуть свет, даже если по графикам он должен быть. Это случается из-за локальных аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Если у вас нет света, а по графику должно быть, то есть вероятность, что произошла локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, чтобы они проверили придомовые сети и при необходимости подали заявку", - отметил он.

Для того, что решить эту проблему, на сайте ДТЭК есть форма, куда жители столицы можно подать заявку. По словам Коваленко, списки адресов обновляется регулярно, поэтому есть шансы, что в ближайшем обновлении проблему решат.

"Хотя коллеги и делали пробные переключения, за одни сутки сделать все безупречно - очень сложно", - сказано в его публикации.

Кроме того, он рассказал, что в энергосистеме сейчас много ограничений и аварий, поэтому работа над графиками начиналась с нуля. По этой причине, отметил он, некоторые дома могут не присутствовать в них.

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, Россия нанесла несколько массированных ударов по энергетической системе Украины, которые пришлись на период резкого похолодания. Вследствие вражеских обстрелов целые районы в крупных городах в течение длительного времени оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.

Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель.

Последний комбинированный удар по Киеву произошел в ночь на 24 января. В результате обстрела в столице снова возникли проблемы, а на Троещине 600 домов остались без всех коммунальных услуг.

Впрочем, уже с четверга, 29 января, в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве