Свет выключают не по графику: киевлянам объяснили, почему есть расхождения и что делать

У жителей Киева может исчезнуть свет, даже если по графикам он должен быть. Это случается из-за локальных аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook .

"Если у вас нет света, а по графику должно быть, то есть вероятность, что произошла локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, чтобы они проверили придомовые сети и при необходимости подали заявку", - отметил он.

Для того, что решить эту проблему, на сайте ДТЭК есть форма, куда жители столицы можно подать заявку. По словам Коваленко, списки адресов обновляется регулярно, поэтому есть шансы, что в ближайшем обновлении проблему решат.

"Хотя коллеги и делали пробные переключения, за одни сутки сделать все безупречно - очень сложно", - сказано в его публикации.

Кроме того, он рассказал, что в энергосистеме сейчас много ограничений и аварий, поэтому работа над графиками начиналась с нуля. По этой причине, отметил он, некоторые дома могут не присутствовать в них.