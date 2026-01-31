ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключение света: в Киеве тысячи домов снова без отопления

Украина, Суббота 31 января 2026 19:48
UA EN RU
Отключение света: в Киеве тысячи домов снова без отопления Фото: городской голова Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Киеве постепенно восстанавливают жизненно важные системы после аварии в энергосистеме Украины. На левом берегу уже восстановили подачу воды, а коммунальщики работают над возвращением тепла в многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, после масштабной аварии в энергосистеме Украины, которая остановила работу водо- и теплоснабжения Киева, коммунальные службы активно восстанавливают жизненно важные услуги.

На левом берегу города вода уже подается, а в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах система работает на пониженном давлении.

"Мы работаем без выходных, чтобы восстановить тепло и воду для всех районов Киева как можно скорее", - отметил городской голова.

Он также заметил, что сейчас без отопления остаются 3419 многоэтажек, преимущественно на правом берегу столицы.

Энергетики и коммунальщики продолжают работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть комфорт жителям.

Блэкаут 31 января

Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, одновременно отключились две важные магистрали: линия 400 кВ, соединяющая энергосистемы Румынии и Молдовы, и линия 750 кВ между Западной и Центральной Украиной.

Это привело к каскадному отключению в сети и срабатыванию автоматических защитных систем на подстанциях. Из-за аварии также пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Блэкаут
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве