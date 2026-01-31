Отключение света: в Киеве тысячи домов снова без отопления
В Киеве постепенно восстанавливают жизненно важные системы после аварии в энергосистеме Украины. На левом берегу уже восстановили подачу воды, а коммунальщики работают над возвращением тепла в многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, после масштабной аварии в энергосистеме Украины, которая остановила работу водо- и теплоснабжения Киева, коммунальные службы активно восстанавливают жизненно важные услуги.
На левом берегу города вода уже подается, а в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах система работает на пониженном давлении.
"Мы работаем без выходных, чтобы восстановить тепло и воду для всех районов Киева как можно скорее", - отметил городской голова.
Он также заметил, что сейчас без отопления остаются 3419 многоэтажек, преимущественно на правом берегу столицы.
Энергетики и коммунальщики продолжают работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть комфорт жителям.
Блэкаут 31 января
Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, одновременно отключились две важные магистрали: линия 400 кВ, соединяющая энергосистемы Румынии и Молдовы, и линия 750 кВ между Западной и Центральной Украиной.
Это привело к каскадному отключению в сети и срабатыванию автоматических защитных систем на подстанциях. Из-за аварии также пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.